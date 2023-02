A visita, que decorre até 09 de fevereiro, tem "como objetivo reforçar a relação bilateral e de cooperação com a Austrália, na qualidade de país vizinho", segundo um comunicado do executivo.

Servirá igualmente para "manifestar o agradecimento ao Governo e povo australiano pelo seu apoio e generosidade durante o mandato do VIII Governo Constitucional de Timor-Leste, em especial durante a pandemia da covid-19.

O executivo timorense destaca o apoio que Camberra deu durante a pandemia, nomeadamente com o envio de vacinas e especialistas, e ainda a assistência prestada durante os desastres naturais que assolaram Timor-Leste em 2020 e 2021.

Além de um encontro com o seu homólogo, Anthony Albanese, Taur Matan Ruak terá ainda reuniões com o governador-geral, David Hurley, "e com outras personalidades importantes daquele país".

A visita, explica o Governo, esteve prevista para fevereiro de 2022, mas foi adiada depois de Taur Matan Ruak ter contraído covid-19.

O chefe do Governo será acompanhado na visita pela chefe da diplomacia timorense, Adaljiza Magno.

