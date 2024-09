A Cimeira do Futuro vai decorrer entre domingo e segunda-feira e visa produzir um pacto intergovernamental para a ação sobre desenvolvimento sustentável e financiamento para o desenvolvimento, paz e segurança, ciência, tecnologia e inovação, cooperação digital, juventude e gerações futuras, e transformação da governação global.

Xanana Gusmão tem defendido em discursos feitos em fóruns internacionais novos modelos de parceria e cooperação para apoiar os países menos desenvolvidos, que garantam também a soberania daqueles estados.

Ainda na segunda-feira, o chefe do executivo timorense participa na Cimeira dos Líderes da Aliança dos Pequenos Estados Insulares e apresentará o livro "O Meu Mar, o Meu Timor", num evento sobre a economia azul de Timor-Leste, que vai contar com a participação da oceanógrafa, Sylvia Earle.

Da agenda do primeiro-ministro consta igualmente, na terça-feira, um encontro com o secretário-geral da ONU, António Guterres, que no final de agosto realizou uma visita a Timor-Leste, no âmbito das celebrações dos 25 anos da realização do referendo pela autodeterminação do país e que pôs fim à ocupação indonésia.

Xanana Gusmão vai também fazer uma palestra na Universidade de Colúmbia, a 25 de setembro, sobre "Conflito e Paz".

No dia seguinte, o primeiro-ministro vai intervir na Cimeira de Alto Nível do g7+ sobre "Paz no Mundo e Paz nos países do g7+ - desafios e soluções partilhadas".

O g7+ é uma organização intergovernamental, criada em 2010 por iniciativa timorense, e, além de Timor-Leste, é composta por mais 19 países: Afeganistão, Burundi, Chade, Comores, Costa do Marfim, Guiné-Conacri, Guiné-Bissau, Haiti, Iémen, Ilhas Salomão, Libéria, Papua Nova Guiné, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe, Serra Leoa, Somália, Sudão do Sul, e Togo.

Xanana Gusmão vai participar igualmente em eventos paralelos sobre questões de saúde pública e as ameaças colocadas pela subida do nível do mar e em reuniões bilaterais com chefes de Estado e de Governo à margem da 79ª sessão da Assembleia-Geral da ONU, onde fará um discurso, em 27 de setembro.

O primeiro-ministro lidera uma delegação que inclui o ministro dos Negócios Estrangeiros, Bendito Freitas, a vice-ministra para os Assuntos da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), Milena Rangel, a ministra da Saúde, Élia dos Reis Amaral, e o representante permanente de Timor-Leste junto da ONU, Dionísio Babo Soares.

