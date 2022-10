A mensagem foi transmitida pelo primeiro-ministro Taur Matan Ruak numa reunião virtual "muito positiva" que manteve na quinta-feira com a diretora-executiva da petrolífera, Meg O'Neill, segundo explica hoje um comunicado do gabinete do chefe do Governo.

"Durante esta reunião de 30 minutos o chefe do Governo agradeceu e manifestou o seu apreço à Woodside pela parceria com o Governo de Timor-Leste nas atividades de exploração petrolífera", refere a nota.

"O primeiro-ministro acrescentou que o Governo de Timor-Leste continua interessado em estabelecer uma parceria com a Woodside num futuro próximo, com vista à viabilização do projeto estratégico Greater Sunrise, que pode contribuir para tirar o povo de Timor-Leste da pobreza, uma vez que Timor-Leste depende em grande medida do Fundo Petrolífero para o processo de desenvolvimento nacional", sublinha.

Durante a reunião, Taur Matan Ruak recordou que os campos de Greater Sunrise foram descobertos há 40 anos, permanecendo o projeto por desenvolver até hoje, "o que provocou uma perda de muitos recursos por parte das entidades envolvidas".

Por isso, segundo o chefe do Governo, "este é um momento oportuno para se chegar a uma boa solução para o desenvolvimento do Greater Sunrise", refere o comunicado.

Taur Matan Ruak mostrou-se otimista que os parceiros do consórcio do Greater Sunrise (a timorense Timor GAP, a Woodside e a Osaka Gas) consigam "fazer um esforço técnico para realizar este grande projeto, quanto mais rapidamente melhor, para com isso trazer benefícios para os povos dos dois países, Timor-Leste e Austrália, e para as restantes entidades envolvidas".

Nesse quadro, explica, o Governo timorense "colaborará plenamente com o Governo da Austrália para viabilizar e ajudar à implementação" do projeto.

Meg O'Neill, por seu lado, reiterou a vontade de continuar a trabalhar com Timor-Leste.

"A Woodside está muito satisfeita por poder trabalhar em conjunto com o Governo de Timor-Leste na atividade de exploração petrolífera", disse, agradecendo ao chefe do executivo pelos esforços no que toca ao projeto.

A questão do Greater Sunrise foi o tema dominante da visita de Estado que o Presidente da República efetuou em setembro à Austrália, numa altura em que se intensifica o debate sobre o futuro desenvolvimento do projeto do Greater Sunrise que está há anos parado devido ao diferendo entre os dois países sobre o modelo de desenvolvimento.

A posição australiana defende um gasoduto até Darwin enquanto Timor-Leste, que tem posição maioritária no consórcio do projeto, insiste num gasoduto para o país.

Timor-Leste detém 56,6% do Greater Sunrise, localizado a 150 quilómetros a sudeste do país e a 450 quilómetros a noroeste de Darwin, em parceria com Woodside (34,44%) e a Osaka Gas (10%).

