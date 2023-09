"Enquanto nação democrática do Sudeste Asiático, a adesão de Timor-Leste à ASEAN é uma das principais prioridades da nossa agenda de política externa. Gostaríamos de fazer parte da comunidade ASEAN, uma comunidade ligada pela confiança, amizade e cooperação", disse Xanana Gusmão, na plenária que marcou o arranque da 43ªa Cimeira da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), em Jacarta.

"Durante mais de meio século, a ASEAN promoveu a estabilidade, a unidade e a paz na nossa região. A ASEAN mostrou ao mundo o poder do diálogo e o que pode ser alcançado quando as nações se unem com um objetivo pacífico comum", vincou.

Agradecendo a decisão de acolher Timor-Leste, em princípio, como 11º. membro da ASEAN, Xanana Gusmão recordou o papel vital da organização também em termos do fortalecimento económico.

"Graças à ASEAN, o Sudeste Asiático é agora uma potência económica dinâmica, olhando para o futuro com confiança. Gostaria de agradecer a todos os países membros da ASEAN o vosso apoio à ambição de Timor-Leste de aderir à ASEAN", afirmou.

O chefe do Executivo timorense reiterou o compromisso timorense com os "princípios que sustentam a ASEAN", apoiando "há muito o papel central da ASEAN na promoção da paz, da segurança e da estabilidade na região" e no reforço da resiliência regional em resposta a desafios comuns e emergentes.

"O meu Governo está empenhado em trabalhar com a ASEAN para implementar o roteiro objetivo e baseado em critérios para a nossa plena adesão. Compreendemos os desafios que temos pela frente", disse.

Xanana Gusmão está em Jacarta acompanhado do vice-primeiro-ministro Francisco Kalbuadi, do ministro e vice-ministra dos Negócios Estrangeiros, respetivamente Bendito de Freitas e Milena Rangel, e do ministro do Interior, Francisco Guterres.

Gusmão discursou na segunda-feira no fórum empresarial da cimeira e participa ainda hoje no Fórum ASEAN-Indo-Pacífico, estando previstos ao longo da semana vários encontros bilaterais.

Hoje haverá reuniões bilaterais do líder timorense com os seus homólogos do Brunei, Hassanal Bolkiah e do Vietname, Ph?m Minh Chính.

Na quarta-feira estão previstas várias reuniões da ASEAN com a China, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos e Canadá, com Xanana Gusmão a reunir-se bilateralmente com os homólogos do Laos, Sonexay Siphadon, da Austrália, Anthony Albanese, de Singapura, Lee Hsien Loong e do Camboja, Hun Manet.

A agenda de quinta-feira prevê a realização das cimeiras ASEAN-Índia, ASEAN-Austrália e ASEAN-Nações Unidas, além da 18ª Cimeira do Sudeste Asiático.

Nesse dia, Xanana Gusmão tem previsto reunir-se com o chefe da diplomacia da Nova Zelândia, os primeiro-ministros japonês, Fumio Kishida e malaio, Anwar Ibrahim e o secretário-geral da ONU, António Guterres.

