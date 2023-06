"O encontro é mais um marco na retomada da prioridade conferida à África, particularmente aos países africanos de língua oficial portuguesa, na política externa do Presidente Lula [da Silva]", indicou, numa nota, o Ministério das Relações Exteriores.

Depois de participar nas comemorações, na segunda-feira, do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, na embaixada de Portugal em Brasília, Patrice Trovoada encontrou-se hoje de manhã com o ministro das Finanças do Brasil, Fernando Haddad, e com o almirante de esquadra José Augusto Vieira da Cunha de Menezes, chefe do Estado-Maior da Armada.

De seguida, deslocou-se ao Palácio do Itamaraty onde foi recebido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Mauro Vieira.

"O Brasil saúda e apoia a presidência de turno 2023-2025 da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a ser exercida a partir de agosto por São Tomé e Príncipe", indicou em comunicado a diplomacia brasileira, que relembrou ainda o facto de o país acolher em 27 de agosto a 14.ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CPLP.

"São Tomé e Príncipe é um dos maiores parceiros da cooperação técnica brasileira, encontrando-se em execução projetos na área da saúde, formação profissional, capacitação jurídica, defesa e proteção social, entre outros", frisou o Itamaraty.

O ministério enfatizou ainda que São Tomé e Príncipe é o sexto maior beneficiário do Programa de Estudantes-Convénio de Graduação (PEC-G) no continente africano, programa que oferece oportunidades de formação superior a cidadãos de países em desenvolvimento.

