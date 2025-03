Segundo o gabinete do chefe do Governo são-tomense Américo Ramos estará no Gana até sexta-feira e se reunirá com os ministros dos Negócios Estrangeiros e das Finanças daquele país africano.

O primeiro-ministro disse que será "uma primeira oportunidade" para "relançar a cooperação" e "abrir o caminho para que Gana seja um parceiro de facto" tendo em conta a proximidade entre os dois países.

"Nós já temos investimento do Gana no setor bancário. Acho que há condições para que possamos avançar para outras áreas em que a Gana tem muita experiência e está disponível para cooperar com São Tomé e Príncipe" adiantou Américo Ramos.

Há uma semana o Presidente são-tomense, Carlos Vila Nova efetuou uma "curta visita privada" ao Gana e reuniu-se com o seu homólogo, John Mahama, "onde o reforço e a dinamização da cooperação entre os dois países, dominaram as conversações", segundo a Presidência são-tomense.

O primeiro-ministro são-tomense estará em Portugal de 10 a 13 de março.

"Com as autoridades portuguesas, iremos tentar relançar a cooperação e manifestar mais uma vez a nossa disponibilidade de acelerar e melhorar a nossa cooperação", disse Américo Ramos, acrescentando que "Portugal é um parceiro tradicional, especial".

Américo Ramos sublinhou que "São Tomé e Príncipe mantém já há algum tempo a esta parte, uma cooperação muito estreita e forte" com Portugal em áreas tradicionais, nomeadamente a saúde, educação, defesa e outras.

"O que eu vou fazer é tentar apresentar-me ao Governo português, através do primeiro-ministro Luís Montenegro, para nós tentarmos discutir e melhorar alguns pontos de cooperação", adiantou Américo Ramos.

Questionado sobre se a crise polémica em Portugal poderá beliscar a sua visita, o primeiro-ministro são-tomense, admitiu que não.

"Eu acho que não. Eu acho que faz parte da democracia. Então, foi uma solicitação de São Tomé e Príncipe, a reunião foi marcada, então lá estarei para conversar com o primeiro-ministro", respondeu Américo Ramos, antes de deixar a capital são-tomense.

