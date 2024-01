A primeira paragem de Patrice Trovoada será em Nova Iorque, nas Nações Unidas, para uma reunião na Comissão de Consolidação da Paz, que em inglês é conhecida 'Peacebuilding Commission' onde vai advogar por mais apoios "para à Justiça e as questões ligas a segurança"

"Como todos sabemos o país precisa de meios humanos e financeiros para a consolidação do sistema de Justiça e também para melhorar tudo que tem a ver com a segurança", apontou o primeiro-ministro, em declarações aos jornalistas no aeroporto de São Tomé.

Segundo Patrice Trovoada a participação do arquipélago nesta comissão surge na sequência dos acontecimentos de novembro de 2022 em que cinco civis assaltaram o quartel militar, numa ação considerada pelas autoridades como tentativa de Golpe de Estado, e que culminou com a morte de quatro dos assaltantes, com sinais de agressão e tortura, já depois de terem sido rendidos pelo exército.

"Embora esses mecanismos são sobretudo para países que saem de conflito, saem de guerra, mas [as Nações Unidas] acharam por bem São Tomé e Príncipe ir apresentar a situação de fragilidade nós temos a nível desses setores e vê se nós conseguimos apoios.

O destino seguinTE de Patrice Trovoada será a Sérvia para "visita de trabalho" para "aprofundar a relação bilateral" que começou com a agricultura, mas também no domínio da defesa em que já foi assinado um acordo sobretudo para dar "formação e algum equipamento" tem feito falta às instituições de força e segurança, nomeadamente policiais.

O primeiro-ministro que alargar a cooperação com a Sérvia também a "nível do comércio, através de linhas de crédito", considerando que "é um país que tem uma exportação forte no domínio da agricultura".

Vai participar na cimeira África-Itália a convite da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni.

"A agenda de Roma tem questões bastante importante para nós, como a segurança alimentar, como as questões também de investimento privado e a Itália parece que está a desenhar uma agenda forte de cooperação com o continente africano e vamos ver como é que podemos de facto, encontrar algum interesse para o nosso país", sublinhou Patrice Trovoada.

