Estas posições foram transmitidas por António Costa em entrevista à RTP, a primeira desde o chumbo do Orçamento para 2022, que levou o Presidente da República a dissolver o parlamento e a convocar eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro de 2022.

"Peço o voto dos portugueses para uma solução estável para quatro anos de Governo. Com ou sem maioria [absoluta], não deixarei de dialogar", declarou o líder do PS, numa entrevista conduzida pelo jornalista António José Teixeira.

Logo a seguir, confrontado com um cenário em que o PS sai das próximas eleições legislativas novamente com uma vitória com maioria relativa, António Costa respondeu: "Procurarei um entendimento duradouro com os nossos parceiros", disse, numa alusão ao Bloco de Esquerda, PCP e PEV.

