A responsável de extrema-direita, chefe do Governo desde 22 de outubro, voará na tarde de hoje para Argel e pernoitará até segunda-feira, indicaram à agência espanhola Efe fontes do executivo de Roma, não tendo ainda detalhado o programa oficial.

Será a primeira viagem de Meloni ao país norte-africano, convertido num aliado essencial para o abastecimento de gás a Itália e, a partir daí, à Europa.

O seu antecessor, Mario Draghi, assinou em julho de 2022 vários acordos de abastecimento de gás com a Argélia que, pouco depois, fizeram com que o país substituísse a Rússia como primeiro fornecedor.

Itália importa 90% do gás que consome e, até fevereiro de 2022, mês da invasão da Ucrânia pela Rússia, 40% chegava de território russo.

Na viagem, a primeira-ministra renir-se-á em Argel com o presidente Abdelmadjid Tebboune, com quem se encontrou em novembro na COP27 no Egito, e estará acompanhada pelo conselheiro delegado da petrolífera ENI, Claudio Descalzi, entre outros.

A ideia da visita é reforçar o chamado "Plano Mattei", direcionado a converter a Itália numa ponte para as relações energéticas entre o norte de África e a Europa, unidas pelo gasoduto TransMed, que sai do deserto argelino até desembocar na Sicília.

Em dezembro, Giorgia Meloni recordou que a região do Mediterrâneo é "a coluna da segurança energética italiana", e dela vêm 45% das importações do seu gás natural (e 60% se se contar o que chega do Azerbaijão pelo canal da Turquia, Grécia e Albânia).

"As possibilidades desta área são enormes, como é a ajuda que pode oferecer a segurança energética nesta fase de crise, não só pelo gás natural, mas também pelo desenvolvimento e intercâmbio de novas energias sustentáveis", referiu num Fórum Med.

A visita também abrange outros encontros bilaterais para aumentar a colaboração empresarial e o intercâmbio de inovação tecnológica, motivo pelo qual Meloni viajará com o presidente da confederação empresarial Confindustria, Carlo Bonomi, de acordo com a imprensa italiana.

Na quarta-feira, a embaixada da Argélia em Roma anunciou uma visita de "amizade e trabalho" para consolidar a associação estratégica entre ambos os países mediterrânicos.

