"Estamos todos loucos de raiva contra os monstros do Hamas", afirmou Netanyahu numa declaração em vídeo, citado pela agência francesa AFP.

O Hamas entregou hoje à Cruz Vermelha quatro caixões, depois de os ter exibido num palco, durante uma cerimónia no sul de Gaza em que se fizeram acompanhar de combatentes da Jihad Islâmica e das Brigadas Mujahideen.

Cada caixão tinha a fotografia de um refém e o palco estava enquadrado com uma faixa com a frase "O criminoso de guerra Netanyahu e o seu exército nazi mataram-nos com mísseis de aviões sionistas" em três línguas, incluindo o hebraico.

Nos caixões estavam os corpos de Ariel e Kfir Bibas, que tinham 4 anos e 9 meses, respetivamente, no dia em que foram raptados durante o ataque do Hamas a Israel de 07 de outubro de 2023.

Estavam ainda os restos mortais da mãe das duas crianças, Shriri Bibas, e de Oded Lifshitz, 84 anos, um ativista pela paz que transportava residentes de Gaza que sofriam de cancro para hospitais israelitas.

"Vamos trazer de volta todos os nossos reféns, destruir os assassinos, eliminar o Hamas e, juntos, com a ajuda de Deus, garantir o nosso futuro", acrescentou Netanyahu na mensagem em vídeo.

A entrega dos corpos ocorreu no âmbito da trégua em vigor desde 19 de janeiro entre o Hamas e Israel, que interrompeu 15 meses de guerra em Gaza e inclui a troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos.

PNG (CAD) // SCA

Lusa/Fim