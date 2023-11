O fórum internacional de Dacar é um encontro organizado anualmente pelo governo senegalês desde 2014 para formular propostas de soluções aos desafios da estabilidade, segurança e desenvolvimento sustentável do continente.

O encontro junta académicos, cientistas e pesquisadores africanos, para debater e propor aos decisores políticos mecanismos de paz e segurança, embora em moldes não vinculativos.

A ideia partiu do então Presidente francês, François Hollande, que em 2013, no âmbito das celebrações do 50.º aniversário da União Africana, propôs a institucionalização de um fórum africano para discutir a paz e a segurança no continente.

No ano seguinte, o Presidente do Senegal, Macky Sall, disponibilizou-se a acolher o fórum em Dacar.

A Guiné-Bissau é, este ano, um dos convidados especiais ao encontro.

Desde que assumiu a chefia do Governo guineense, em agosto passado, esta é a primeira deslocação oficial de Geraldo Martins ao Senegal.

