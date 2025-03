Kyriakos Mitsotakis falava durante um encontro com o presidente israelita, Isaac Herzog, na sua residência oficial em Jerusalém, segundo um comunicado da reunião divulgado pelo gabinete de Herzog e citado pela agência de notícias espanhola EFE.

"Venho a Israel mais uma vez em tempos muito difíceis e turbulentos. Junto-me aos que apelam à libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Mas permitam-me que me junte também àqueles que expressam a esperança sincera de um novo cessar-fogo em Gaza o mais rapidamente possível e, finalmente, um quadro que nos permita pensar no dia seguinte", disse Mitsotakis, segundo o comunicado.

Herzog reiterou que o regresso dos 59 reféns que ainda se encontram em Gaza é a "prioridade máxima" de Israel e, por isso, estão a ser conduzidas "operações militares" na Faixa de Gaza.

Desde que Israel quebrou o acordo de cessar-fogo, a 18 de março, cerca de mil palestinianos foram mortos por fogo israelita, a maioria dos quais mulheres e crianças, de acordo com os funcionários de saúde do governo do Hamas.

"Esperamos sinceramente que hoje, por ocasião do Eid al-Fitr, a celebração dos cidadãos muçulmanos aqui, dos muçulmanos na região e em todo o mundo, seja o momento de libertar todos (os reféns) como um sinal da bênção deste feriado e, claro, como uma obrigação moral", disse Herzog.

A EFE acrescenta que na reunião de hoje participaram também Dimitrios e Urania Karussis, dois médicos gregos que vivem em Israel e cujo filho, Ionas (Yona) Karussis, de 26 anos, foi um dos seis mortos num ataque a tiro perpetrado por palestinianos numa estação de elétrico em Jaffa, um bairro árabe de Telavive, em outubro de 2024.

SIM// APN

Lusa/Fim