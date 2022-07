Pedro Sánchez encontra-se em Sarajevo, no âmbito da viagem que está a realizar a cinco países das Balcãs ocidentais, que começou na sexta-feira em Belgrado e tem como objetivo demonstrar o empenho da Espanha nas aspirações de todos eles de aderir à União Europeia (EU).

A sua presença em Sarajevo teve um significado especial para ele, uma vez que, como assinalou na declaração institucional que fez em conjunto com o presidente rotativo da Bósnia, Sefik Dzaferovic, sente-se "pessoal e sentimentalmente" ligado a este país.

Uma referência ao facto de ter vivido em Sarajevo no final da década de 1990, trabalhando como colaborador do então Alto-Comissário da ONU na Bósnia e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, Carlos Westendorp.

Sánchez quis deixar claro o "firme compromisso" de Espanha com a perspetiva europeia da Bósnia-Herzegovina.

Na sua opinião, é uma oportunidade para este país e a União Europeia deve abordar o seu alargamento "com um novo sentido de urgência", após a guerra na Ucrânia.

"A Espanha é um país amigo que defende a integridade territorial da Bósnia e a sua perspetiva europeia (...). Damos todo o nosso apoio a que tenha o estatuto de candidato", sublinhou.

Depois de expressar a sua confiança de que se poderia avançar para este objetivo no próximo outono, manifestou a sua convicção de que é possível chegar a acordos para desbloquear a situação no país e que a adesão à UE é um objetivo partilhado pela sociedade bósnia e pelas forças políticas como um todo.

"As reformas devem ser aceleradas. Devemos aprovar as leis pendentes", pediu, antes de citar especificamente a reforma eleitoral e a reforma do sistema judicial, bem como a lei das falências.

Neste contexto, referiu-se às eleições convocadas na Bósnia para expressar o seu desejo de que estas se realizem normalmente.

As eleições foram convocadas para 02 de outubro, no meio de tensões sobre as tendências secessionistas sérvias bósnias e a insatisfação dos croatas bósnios com a eleição dos seus representantes nas instituições do país.

Os cidadãos da Bósnia e Herzegovina, um país de cerca de 3,5 milhões de pessoas, elegerão os membros da liderança colegial do país, composta por um muçulmano, um sérvio e um croata.

Além disso, serão eleitos o parlamento central e as câmaras das entidades que compõem o Estado bósnio - a Federação comum dos muçulmanos e croatas e a República Sérvia -, o presidente da entidade sérvia bósnia e os deputados das assembleias dos dez cantões que compõem a Federação.

Sánchez disse estar consciente do esforço que é necessário para que todos superem esta situação, do caminho que cada um percorreu e das razões por detrás de cada posição.

O presidente rotativo da Bósnia, Sefik Dzaferovic Dzaferovic, agradeceu a Sánchez pelo seu empenho e apoio à Bósnia para alcançar o estatuto de candidato o mais rapidamente possível e assumiu que eles devem fazer reformas.

"Não podemos andar para trás e devemos construir instituições baseadas em padrões europeus", disse o Presidente bósnio, antes de assegurar que sem instituições plenamente funcionais não é possível alcançar bons resultados.

No que respeita às relações bilaterais, considerou que as relações políticas são "perfeitas, grandes", as relações económicas têm um enorme potencial e, nas relações culturais, aspira à abertura de um Instituto Cervantes na Bósnia.

Para Sánchez, existe um legado de solidariedade da Espanha para com a Bósnia através do trabalho levado a cabo pelas suas forças armadas em missões de paz naquele país e através da cooperação para a reconstrução, após a guerra sofrida nos anos 90.

O primeiro-ministro espanhol comentou que queria ter viajado para a Bósnia em 2020 para assinalar o 25º aniversário do massacre de Srebrenica, onde em 1995 mais de 8.000 homens muçulmanos de etnia bósnia foram mortos pelas forças sérvias bósnias.

Contudo, explicou que a pandemia do coronavírus o impediu de o fazer, mas aproveitou a oportunidade para prestar homenagem às vítimas "daquele trágico acontecimento".

SMM // SF

Lusa/Fim