"Com certeza que os Países Baixos estão dispostos a entregar aviões. Mas não falarei mais do tema porque pode pôr obstáculos à tomada de decisões", disse Rutte numa conferência de imprensa conjunta em Kiev com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, citado pela agência Interfax da Ucrânia.

O chefe do Governo dos Países Baixos sublinhou que os países europeus conseguiram chegar a acordo para entregar em conjunto carros de combate e unidades de artilharia motorizada e dar mais meios aos ucranianos para repelirem a invasão russa.

Rutte considerou que se chegará a uma solução do mesmo tipo para a entrega de caças, passando pelo envio dos aviões e pelo treino de pilotos ucranianos.

Por seu lado, Zelensky admitiu que será mais complicado pôr todos de acordo em relação a aviões de combate do que aconteceu em relação aos tanques, mas referiu que já há negociações para a formação de pilotos ucranianos.

"A Ucrânia é persistente nestas questões. Protegemos os nossos valores. Acreditamos que haverá resultados nesta direção", afirmou.

Zelensky e Rutte, que tinha visitado a capital ucraniana em julho passado, também discutiram outras questões, nomeadamente a criação de um tribunal internacional para julgar os alegados crimes de guerra russos.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

