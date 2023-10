Najib Mikati admitiu numa entrevista à agência francesa AFP que não podia excluir uma escalada no conflito iniciado há cerca de duas semanas, durante o qual se têm registado trocas de tiros quase diárias na fronteira israelo-libanesa.

Mikati advertiu que uma escalada "não afetará apenas o Líbano".

"Receio que uma escalada abranja toda a região e que o caos da insegurança se espalhe por todo o Médio Oriente", alertou.

O partido fundamentalista Hezbollah, ligado ao Irão e apoiante do Hamas, efetuou grandes bombardeamentos em território israelita durante a guerra de 2006 com Israel e dispõe de um enorme arsenal.

Desde 08 de outubro, o Hezbollah bombardeia posições israelitas perto da fronteira entre os dois países em apoio ao Hamas, a que Israel responde, registando-se baixas dos dois lados.

O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, reuniu-se em Beirute na semana passada com dirigentes do Hamas e da Jihad Islâmica para coordenarem ações e acompanharem a situação na Faixa de Gaza "numa base diária e permanente".

Na entrevista à AFP, Najib Mikati disse não estar em condições de dizer se o Hezbollah, com o qual mantém boas relações, deseja uma nova guerra com Israel.

"Tudo está ligado à evolução da situação na região", considerou Mikati.

"Até hoje, posso ver que o Hezbollah está a agir de forma sensata e razoável", mas, ao mesmo tempo, "não posso tranquilizar os libaneses", acrescentou.

O Hezbollah afirmou no domingo ter abatido um 'drone' (aeronave sem tripulação) de Israel sobre território israelita com um míssil terra-ar.

O partido libanês admitiu hoje a morte de dois dos seus elementos, elevando para 47 o número total de militantes mortos desde o início do conflito.

Além do Líbano, Israel também tem atacado alvos na Síria em resposta ao disparo de foguetes contra o seu território por parte de grupos aliados do Irão.

A guerra em curso seguiu-se a uma incursão sem precedentes do Hamas em Israel em 07 de outubro, que as autoridades israelitas dizem ter provocado mais de 1.400 mortos.

O Hamas também raptou mais de duas centenas de israelitas e estrangeiros que mantém como reféns na Faixa de Gaza, um território com 2,3 milhões de habitantes que controla desde 2007.

Israel tem bombardeado incessantemente a Faixa de Gaza desde então, numa resposta que o Hamas diz ter provocado mais de oito mil mortos.

A comunidade internacional tem apelado para uma trégua que permita prestar ajuda humanitária à população civil de Gaza.

