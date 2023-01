"O Código Eleitoral é preciso ser revisto. Estamos com o processo há já algum tempo", reconheceu o chefe do Governo ao apresentar cumprimentos de Ano Novo, no Palácio Presidencial, na Praia, ao Presidente da República, ocasião em que traçou alguns objetivos do executivo para 2023.

O recenseamento eleitoral automático e oficioso, através do desenvolvimento e implementação de um Sistema de Informação Eleitoral em ligação com a base de dados dos Registos ou a atribuição de competências próprias às embaixadas e consulados para organizarem e realizarem o recenseamento eleitoral e as eleições no estrangeiro são alterações ao Código Eleitoral em cima da mesa.

Na intervenção, Ulisses Correia e Silva disse esperar "concretizar este ano" todos os projetos legislativos e reformas que carecem de maioria qualificada no parlamento, como é o caso da revisão do Código Eleitoral, e deixou ao chefe de Estado uma "mensagem de confiança e de trabalho".

Recordou igualmente que os últimos quase três anos foram de "bons combates", como a seca prolongada, a crise provocada pela pandemia de covid-19 e agora a crise inflacionista provocada pela guerra na Ucrânia.

"Temos um sentido de muita responsabilidade relativamente ao momento", afirmou Ulisses Correia e Silva, sublinhando que para 2023 "há variáveis que nenhum país consegue controlar.

Ainda assim, destacou: "Todas as previsões indicavam que podíamos recuperar da contração [económica em 2020, devido à pandemia] em três anos. Conseguimos seguramente fazê-lo em dois anos".

Cabo Verde recupera de uma profunda crise económica e financeira, decorrente da forte quebra na procura turística - setor que garante 25% do Produto Interno Bruto (PIB) do arquipélago - desde março de 2020, devido à pandemia de covid-19. Em 2020, registou uma recessão económica histórica, equivalente a 14,8% do PIB, seguindo-se um crescimento de 7% em 2021 impulsionado pela retoma da procura turística.

Para 2022, devido às consequências económicas da guerra na Ucrânia, nomeadamente a escalada de preços, o Governo baixou em junho a previsão de crescimento de 6% para 4%, que, entretanto, voltou a rever, para mais de 8% e já na semana passada para 10 a 15%.

PVJ // LFS

Lusa/Fim