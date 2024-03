"Obviamente, vamos continuar a apoiar, não só naquilo que é obrigação do Governo, na criação de condições para que possamos estar a níveis cada vez mais elevados de competição, mas continuar a investir desde a base até ao desporto de alta competição", prometeu o chefe do Governo.

Ulisses Correia e Silva disse ainda continuar a fazer uma "forte aposta" nas infraestruturas desportivas no arquipélago.

O primeiro-ministro recebeu hoje, no Palácio do Governo, a seleção cabo-verdiana de futebol, depois de este ano ter conseguido a melhor participação de sempre na Taça das Nações Africanas (CAN2023), com a chegada aos quartos de final, fase em que foi eliminada pela África Sul.

Depois desse feito, à quarta presença numa CAN, os 'Tubarões Azuis' viram agora baterias para a qualificação para o Mundial2026, com o presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Mário Semedo, a pedir mais apoios.

"Espero que o Governo continue a apoiar a nossa seleção ainda mais, porque as exigências para o Mundial serão maiores", apelou o líder federativo.

Mário Semedo lembrou que Cabo Verde está num grupo "extremamente complicado", do ponto de vista geográfico, em que ainda vai ter de jogar nas Maurícias, nos Camarões e na Líbia.

"Portanto, são exigências muito fortes que esperamos, e temos a certeza de que o Governo vai compreender e, como tem sido feito, continuar a apoiar a nossa seleção", reforçou Semedo.

Após duas jornadas, Cabo Verde segue no segundo lugar do Grupo D, com os mesmos quatro pontos de Camarões e Líbia, enquanto Angola tem dois, Maurícias um e a Suazilândia ainda não pontuou.

O presidente da FCF disse que estar pela primeira vez numa fase final da maior competição de seleções a nível Mundial é um objetivo que todo o país "tem de abraçar".

A importância é ainda maior, de acordo com o dirigente, por parte do Mundial2026 ser disputado nos Estados Unidos, país onde existe a maior comunidade cabo-verdiana emigrada, muito mais do que os cerca de 500 mil residentes no arquipélago.

"Isso é um aspeto extremamente importante, que todos nós devemos ter em atenção para que possamos criar as melhores condições para que continuemos com essa senda de sucesso", frisou o dirigente.

A seleção cabo-verdiana inicia hoje, na cidade da Praia, o estágio de preparação para a FIFA Séries, um projeto-piloto para dar oportunidade às seleções menos cotadas de diferentes confederações de realizar jogos particulares entre si, num único país.

Cabo Verde está na série A do torneio, com jogos na Arábia Saudita, num grupo em que vai ter com adversário Camboja, Guiné Equatorial e Guiana.

