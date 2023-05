Numa mensagem no âmbito do 1.º de Maio, o Dia do Trabalhador, o chefe do Governo começou por expressar o seu "sincero reconhecimento" a todos dos trabalhadores do país.

"A dedicação, esforço e empenho de cada trabalhador são fundamentais para o progresso e desenvolvimento de Cabo Verde", afirmou, acrescentando que o Governo tem trabalhado incansavelmente para melhorar as condições de trabalho, garantir a estabilidade no emprego e promover a formação profissional.

"Quero reiterar o nosso compromisso em continuar a lutar pelos direitos dos trabalhadores, a promover a igualdade de oportunidades e a impulsionar o nosso país rumo a um futuro mais justo e promissor", prosseguiu Correia e Silva, pedindo "coragem e resiliência" para enfrentar os desafios atuais.

RIPE // CSJ

Lusa/Fim