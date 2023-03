"É uma grande satisfação, esta opção de fomento do empreendedorismo e a sua ligação à empregabilidade, ao emprego, está a mostrar que é uma opção acertada e com resultados", disse o chefe do Governo, na cidade da Praia, durante o lançamento de um programa para empreendedorismo jovem com uma linha de crédito com garantia do Estado a 100%.

Ulisses Correia e Silva referiu que o processo começou com a criação de instituições de crédito, mas também de formação profissional, tanto públicas como privadas, ligação aos bancos comerciais.

"Foi um trabalho bem concebido e bem conseguido", salientou, notando que, mesmo no período da pandemia de covid-19, muitas das pequenas empresas foram protegidas e resistiram à crise.

"Porque seria extremamente complicado deixar morrer essas iniciativas à nascença. E a realidade é que conseguimos superar todos e aquilo que estamos a ver é o resultado de uma plantação", afirmou.

O primeiro-ministro disse que o país hoje tem jovens a apreenderem de Santo Antão à Brava e em várias áreas, desde o digital, no turismo, na pequena indústria, na agricultura, nas pescas, na economia circular, nas indústrias criativas na saúde, no comércio.

"E com resultados. E montamos um sistema consistente, que vem desde a formação, a orientação, a incubação, financiamento, acompanhamento, mas também instrumentos de fiscalidade muito favoráveis", continuou o chefe do Governo.

Perante este "ecossistema favorável" e com o programa com 100% de garantia do Estado, Correia e Silva disse que vão ser criadas condições para maior aumento de acesso e reduzir os riscos do acesso, particularmente da parte das instituições bancárias.

Denominado de Start-Up Jovem 100%, o programa foi criado para apoiar projetos disruptivos e de alta taxa de rendibilidade, para promover a criação de empresas e do emprego jovem.

Será disponibilizada uma linha de crédito bancário com total garantia, em condições favoráveis de projetos selecionados, nas áreas de economia verde, incluindo agricultura orgânica, gestão de resíduos e energia sustentável, serviços inovadores de saúde, soluções digitais e tecnológicas.

Ulisses Correia e Silva disse que estas iniciativas devem ganhar escala, abrangendo mais jovens e em todas as ilhas do arquipélago cabo-verdiano, para que todos tenham as mesmas oportunidades.

"E quando tivermos muito mais jovens no empreendedorismo, podem estar cientes que muita coisa mudará em Cabo Verde", previu, dando conta já de mudança da mentalidade empresarial, com inovação e "sangue novo" da juventude.

E todas as empresas vão poder mostrar os seus produtos numa grande feira de empreendedorismo, a ser realizada em maio, anunciou o primeiro-ministro, com representação de todas das ilhas. "Porque é assim que o país começa a ganhar consciência de que está a haver transformações", apontou.

As condições do Start-Up Jovem 100% incluem o montante máximo de crédito de cinco milhões de escudos (45 mil euros), taxa de juro de 5,5%, carência de capital e juros de seis meses, prazo de reembolso de 120 meses e garantia 100% através da Pró Garante.

"O Start-Up Jovem 100% vem no sentido de dar respostas às 'start-up' que continuaram a experimentar muitas dificuldades no acesso ao financiamento", escreveu o Governo, em comunicado, prevendo estimular a criação de emprego, designadamente, através da promoção efetiva do empreendedorismo.

RIPE // LFS

Lusa/Fim