Em resposta a uma questão da líder parlamentar do Livre, Isabel Mendes Lopes, sobre a proposta do Livre relativa ao alargamento do passe ferroviário nacional aos comboios inter-regionais, urbanos e intercidades, no valor de 49 euros, introduzida no Orçamento do Estado de 2024 por proposta do seu partido, Luís Montenegro deu garantias de que a mesma entrará em vigor em breve.

Apesar da garantia de que a medida estará em vigor "num prazo muito curto", o líder do Governo ressalvou que esta não será aplicada dentro do período estabelecido na lei do OE2024, que previa a sua adoção até ao final do primeiro semestre de 2024.

"Não o vamos fazer nesse prazo, mas fá-lo-emos num prazo muito curto e portanto daremos resposta a essa sua preocupação", assegurou Montenegro.

A proposta de alteração do Livre ao Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) que alarga o passe ferroviário nacional aos comboios inter-regionais, urbanos e intercidades, no valor de 49 euros foi aprovada com voto a favor de todos os partidos à exceção de IL, PSD e Chega durante o debate na especialidade da proposta do OE2024.

"Até ao final do primeiro semestre de 2024, o Governo alarga o âmbito territorial do Passe Ferroviário Nacional aos comboios Inter-Regionais em toda a rede ferroviária e aos comboios Urbanos e Inter-cidades" em determinados trajetos, define a proposta.

O alargamento do passe ferroviário aos comboios urbanos e intercidades abrange os trajetos Viana do Castelo - Barcelos - Famalicão - Braga; Famalicão - Trofa - Santo Tirso - Guimarães; Coimbra - Figueira da Foz; Castelo Branco - Fundão - Covilhã - Guarda; Beja - Casa Branca - Évora; e Tunes - Loulé - Faro.

"O valor mensal do Passe Ferroviário Nacional mantém-se nos 49 euros", estabelece a iniciativa do Livre.

De acordo com a proposta, o alargamento do Passe Ferroviário Nacional "é acompanhado do reforço do serviço ferroviário e do investimento na renovação e aquisição de material circulante".

TYRS (DF/AAT/JF/LT) // JPS

Lusa/Fim