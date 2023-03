"Temo que alcançar a meta de crescimento de cerca de 5% não vá ser fácil e exigirá muito esforço", disse Li, na primeira conferência de imprensa após ser nomeado primeiro-ministro, durante a sessão plenária da Assembleia Popular Nacional, o órgão máximo legislativo da China.

A meta estipulada por Pequim para este ano, que causaria inveja à maioria das economias desenvolvidas, é, no entanto, uma das mais fracas dos últimos 40 anos para o país asiático.

Li Qiang, responsável pelos assuntos económicos, alertou para "novos desafios" para o crescimento, ao mesmo tempo que relativizou a importância do Produto Interno Bruto (PIB) no quotidiano da população.

A economia chinesa cresceu 3%, em 2022, longe da meta inicial de 5,5%, à medida que a estratégia 'zero casos' de covid-19 e uma crise de liquidez no setor imobiliário pesaram sobre a atividade económica.

A política de 'zero covid' foi finalmente desmantelada em dezembro.

Mas o crescimento na China continua a ser penalizado pela crise no imobiliário, um setor que, juntamente com a construção, representa mais de um quarto do PIB do país.

Li Qiang denunciou também o "cerco" e a "repressão" a Pequim por parte de Washington, num contexto de deterioração das relações entre as duas potências.

"A China e os Estados Unidos podem e devem cooperar. Se cooperarmos, podemos conseguir grandes coisas", disse Li.

Os dois países estão a travar uma batalha pelo domínio das indústrias do futuro.

Em nome da segurança nacional, Washington restringiu o fornecimento à China de 'chips' semicondutores, componentes essenciais no fabrico de alta tecnologia.

As duas potências também mantêm diferendos em questões como Taiwan, direitos humanos, comércio ou o estatuto de Hong Kong.

JPI // VQ

Lusa/Fim