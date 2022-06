"Está a sentir-se bem, e está previsto regressar ao escritório esta tarde. Espera-se que ele venha a presidir ao conselho de ministros amanhã [terça-feira]", disse a fonte, citada pela Sky News.

A operação só foi tornada pública hoje, mas estaria já marcada "há algum tempo", tendo sido descrita como uma intervenção "de rotina".

"Chegou ao hospital por volta das 6 da manhã e (...) estava de volta a Downing Street pouco depois das 10 da manhã", descreveu o porta-voz.

O vice-primeiro-ministro, Dominic Raab, foi colocado de pré-aviso no caso de complicações com a anestesia geral ao primeiro-ministro, de 58 anos.

Nas últimas semanas, Boris Johnson foi observado por várias vezes a fungar, como se estivesse constipado.

Em abril de 2020, passou vários dias no hospital, incluindo três dias nos cuidados intensivos, depois de contrair covid-19, período em que Raab, na altura ministro dos Negócios Estrangeiros, atuou como chefe de Governo em exercício.

O primeiro-ministro britânico tem prevista uma viagem ao Ruanda no final desta semana, para uma conferência da Commonwealth, e no final deste mês deverá participar nas cimeiras do G7 na Alemanha e da NATO em Espanha.

