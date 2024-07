Durante a conversa telefónica de hoje entre os dois, Starmer afirmou que a sua "política de longa data sobre o reconhecimento (da Palestina) para garantir a sua legitimidade internacional e contribuir para um processo de paz não mudou e que é um direito inegável de todos os palestinianos".

Na conversa, a primeira entre os dois desde que Starmer tomou posse, na sexta-feira, na sequência da esmagadora vitória dos trabalhistas nas eleições gerais do dia anterior, o novo primeiro-ministro informou Abbas das suas prioridades para a região, incluindo a obtenção de um cessar-fogo e o regresso dos reféns detidos pelas milícias palestinianas.

Além disso, Starmer estabeleceu também o objetivo de facilitar "um aumento e uma aceleração da ajuda humanitária e do apoio financeiro à Autoridade Palestiniana", de acordo com um comunicado de Downing Street.

Por seu lado, Abbas afirmou a sua disponibilidade para trabalhar com o primeiro-ministro britânico "para alcançar a paz através de uma solução de dois Estados baseada na legitimidade internacional", e apelou à "importância do reconhecimento britânico do Estado da Palestina", segundo um comunicado publicado pela agência noticiosa oficial palestiniana WAFA.

"O presidente palestiniano expressou a sua confiança de que a formação do novo Governo britânico contribuirá para reforçar as relações mútuas de amizade e cooperação entre os dois povos amigos, e desejou ao seu governo sucesso nos esforços para o progresso e prosperidade do seu país", acrescentou-se no comunicado.

