O programa conjuga "a tradição com a inovação" e inclui espetáculos, exposições, diversões, cultura e tradição, desporto e atividades económicas, anunciou a Câmara de Pombal (distrito de Leiria).

Entre as diversas propostas, realce para os cabeças-de-cartaz que vão atuar no palco principal, no largo do Arnado. Por lá passam a Filarmónica Ilhense com FF (27 de julho), Plutónio (28 de julho), The Gift (29 de julho), Gisela João (30 de julho), Resistência (31 de julho) e Bonga (01 de agosto).

Segundo nota do município, que cita o presidente da Câmara, Pedro Pimpão, uma das novidades deste ano é o Bodo das Freguesias, que pretende "envolver todas as freguesias do concelho, para que todos os munícipes se identifiquem com as Festas do Bodo".

Também o centro histórico receberá atividades este ano, "correspondendo a um desígnio antigo de integrar a dinâmica cultural do Bodo" nessa zona da cidade.

Além disso, será organizado o Agro-Bodo, onde estarão em exposição várias raças de ovinos, caprinos e bovinos, e o Bodo dos Pequeninos, com atividades para os mais novos, e várias atividades desportivas.

As festas, dedicadas à Nossa Senhora do Cardal, têm uma componente de devoção religiosa, e a autarquia espera a participação de um milhar de jovens peregrinos oriundos da Polónia, Estados Unidos da América, Roménia e Emirados Árabes Unidos, que serão acolhidos em Pombal no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.

O encerramento das Festas do Bodo, no dia 01 de agosto, será no Castelo de Pombal com um momento dedicado à diáspora, para "prestar reconhecimento à comunidade emigrante do concelho".

MLE // JEF

Lusa/Fim