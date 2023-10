Plataforma da sociedade civil denuncia situações que podem violar a lei nas eleições moçambicanas

A Sala da Paz, plataforma da sociedade civil moçambicana de observação eleitoral, referiu hoje que a existência de boletins de voto previamente preenchidos e a morosidade no atendimento de votantes podem manchar as eleições autárquicas hoje realizadas no país.