A empreitada deverá terminar em setembro, altura em que se iniciará a transferência das atuais instalações, situadas na zona histórica da cidade, caso não haja "derrapagens" do prazo da obra, esclareceu o responsável, que falava durante um seminário sobre violência realizado na Câmara de Faro.

"A transferência para estas novas instalações são, para a Polícia Judiciária, um objetivo de 2024. Se for possível, concluí-lo a tempo de fazermos aqui [a celebração do] o 79.º aniversário [da PJ], que tem lugar a 20 de outubro. Se não for possível, pensamos que até ao final do ano", referiu.

A diretoria do Sul da PJ vai mudar-se para o antigo edifício da Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve (UAlg), enquanto a academia assumirá a posse da atual sede da força policial, cuja capacidade já não é suficiente.

"Um diagnóstico oportuno verificou que nem as atuais instalações eram suficientes, nem tinham a localização ideal. Têm localização excelente para outro tipo de valências, nomeadamente habitação universitária, numa zona de cidade antiga, nobre", sublinhou.

Segundo Carlos Farinha, além da empreitada principal que se iniciou há seis meses, há outros trabalhos a fazer, de adaptação de uma antiga escola a um edifício com serviços específicos de investigação criminal e atividade policial.

O anterior Governo autorizou a realização de despesa relativa à empreitada de requalificação do novo edifício da diretoria do Sul, pela Polícia Judiciária, em março de 2023, no âmbito de um processo iniciado há cerca de quatro anos.

Segundo a PJ, o investimento total que está previsto é de quase cinco milhões de euros.

As atuais instalações, na Vila Adentro de Faro, serão integradas no património da Universidade do Algarve.

