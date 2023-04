Em comunicado, a PJ referiu que a Diretoria do Norte estava a cooperar desde 2022 com a unidade antidroga da Policia Nacional de Espanha através da troca de informações sobre um grupo de cidadãos espanhóis que recorreu a uma empresa portuguesa para a importação de uma máquina trituradora de pedra, proveniente da Colômbia, dando origem à operação "Mourente", desencadeada no passado mês de março.

A importação, segundo a PJ, foi monitorizada com a ajuda dos Serviços Alfandegários e Aduaneiros da Autoridade Tributária, assim como a entrada de alguns suspeitos em território português.

A trituradora de pedra foi levada para um armazém na região de Pontevedra, no qual seria desmontada e sujeita ao processo de extração da pasta de coca.

