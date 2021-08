PJ guineense admite "certa acalmia" no tráfico de droga "também" pela ação das autoridades

Bissau, 26 ago 2021 (Lusa)- O chefe do gabinete de combate à droga da Polícia Judiciária guineense, Francisco Sanhá, admitiu hoje à Lusa "uma certa acalmia" no tráfico de estupefacientes no país, o que atribuiu "também" à ação da polícia.