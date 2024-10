Em comunicado, a PJ informa que a apreensão aconteceu no Funchal, numa operação que resultou na detenção, em flagrante delito, de um homem com 28 anos, "por fortes indícios da prática do crime de tráfico de estupefacientes".

A operação foi denominada de "Aniversário" e o detido vai ser agora submetido a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, refere a PJ.

Na nota, a PJ adianta ainda que o suspeito estava também na posse de nove quilos de MDMA, que tem um efeito estimulante e alucinogénico, "dissimulados no interior de uma viatura, na qual o detido fazia transportar-se".

"O produto estupefaciente apreendido, ao qual ainda poderia ser adicionado produto de corte, seria suficiente para a produção e subsequente distribuição de milhares de doses individuais, considerando que um grama de heroína corresponde a 12 doses individuais", lê-se no comunicado.

