Em comunicado, a PJ descreve que o homem, que não tem atividade profissional conhecida nem antecedentes criminais, ficou em prisão preventiva.

"Fortemente indiciado pela prática de incêndio florestal em Vila Nova de Gaia [no distrito do Porto]", como se lê na nota da PJ, o homem é suspeito de ter provocado dois incêndios, nas madrugadas de segunda-feira e terça-feira, "com recurso a chama direta".

"Não é conhecida qualquer motivação", refere esta polícia de investigação.

A detenção ocorreu através da Diretoria do Norte, no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Vila Nova de Gaia.

