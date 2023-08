PJ detém suspeito de esfaquear dois homens no concelho algarvio de Lagoa

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem com 54 anos suspeito de ter esfaqueado outros dois cidadãos, na noite de segunda-feira, no concelho de Lagoa, no distrito de Faro, provocando-lhes "perigo de vida", foi hoje anunciado.