Em comunicado, a PJ indica que no âmbito da operação "Pacoba" foi desmantelado um grupo criminoso altamente organizado, que se dedicava à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu.

"O resultado final da operação 'Pacoba' traduziu-se na detenção de sete suspeitos (quatro cidadãos portugueses, dois colombianos e um marroquino), na apreensão de 1.478,5 quilos (Kg) de cocaína, três armas de fogo, elevadas quantidades de dinheiro, várias viaturas ligeiras e pesadas e no desmantelamento do laboratório", adianta a PJ.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 29 e os 56 anos, vão ser presentes à autoridade judiciária competente para efeitos de primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

A PJ conta que a investigação iniciou-se na sequência de troca de informação no quadro da cooperação internacional e em estreita colaboração e articulação com as autoridades policiais e judiciárias da Colômbia (Polícia Nacional), Espanha (Polícia Nacional) e Estados Unidos (DEA - Drug Enforcement Administration, HSI - Homeland Security Investigations e CBP - Customs and Border Protection).

Posteriormente, em maio deste ano, a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ apreendeu 986 quilos de cocaína, transportados num contentor marítimo proveniente da Colômbia e que entrou em território nacional através do Porto de Setúbal.

De acordo com a PJ, no interior do contentor eram transportadas cerca de 20 toneladas de bananas, encontrando-se a droga dissimulada no fundo das caixas de cartão onde a fruta vinha acondicionada.

"No decurso da investigação desenvolvida pela PJ foi possível identificar os responsáveis pela importação da cocaína, tendo, igualmente, sido possível proceder à identificação de outros suspeitos", é referido na nota.

No âmbito da investigação, foram emitidos pelas autoridades judiciárias competentes 20 mandados de busca domiciliária e não domiciliária assim como quatro mandados de detenção, cumpridos na passada terça-feira.

Num dos armazéns, alvo das buscas realizadas, encontrava-se em funcionamento um laboratório industrial, no interior do qual foram apreendidos cerca de 460 Kg cocaína já processada e 32,5 Kg em processo de transformação.

No local, estavam três homens a trabalhar que foram detidos em flagrante delito.

Foram também apreendidas duas armas de fogo, uma prensa, diverso equipamento laboratorial, elevadas quantidades de produtos químicos e uma elevada quantidade de dinheiro em numerário, segundo a PJ.

