O protocolo foi assinado entre o diretor da Polícia Judiciária de Cabo Verde, António Sebastião Sousa, e o diretor nacional da Polícia Judiciária de Portugal, Luís Neves, que esteve por videoconferência, no âmbito das comemorações do 28º aniversário da polícia científica cabo-verdiana.

Segundo o diretor da PJ de Cabo Verde, o protocolo vem renovar a parceria com a sua congénere de Portugal, para aumentar e facilitar a partilha de informação, na cooperação operacional para os órgãos de polícia criminal.

António Sebastião Sousa sublinhou que a PJ portuguesa é uma instituição que sempre apadrinhou e acompanhou o crescimento da Polícia Judiciária de Cabo Verde.

"Para nós é uma instituição muito importante e a assinatura do protocolo hoje é um sinal de confiança na nossa instituição", sublinhou o diretor da polícia científica de Cabo Verde, que enalteceu a cooperação internacional para fazer face à criminalidade organizada transnacional.

"Sem a cooperação internacional não podemos estar em condições de fazer face a essa realidade criminal tão complexa", admitiu o mesmo responsável.

Numa declaração por videoconferência, o diretor nacional da Polícia Judiciária de Portugal, Luís Neves, considerou que assinatura do protocolo é uma questão de "afeto mútuo", que espelha a relação institucional, mas também a "alma e coração" de todos os agentes da corporação portuguesa.

"É com muita hora que me faço presente neste ato, na senda de uma frutífera cooperação interinstitucional e entre as nossas polícias judiciárias, que hoje será reforçada com a assinatura do memorando, um ato de cooperação, que acabamos de assinar, documento este com foco no presente e sobretudo no futuro", salientou.

A PJ de Cabo Verde está a assinalar o seu 28º aniversário com várias atividades, que incluem assinatura de protocolos com outras instituições, lançamento de um livro sobre 25 anos de história, realização de uma conferência sobre as competências de órgãos da polícia criminal.

A PJ de Cabo Verde foi criada a 12 de maio de 1993 e tem atualmente 266 funcionários.

