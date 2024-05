No comunicado enviado às redações sobre a denominada "Operação Puma", a PJ indicou que um dos detidos tem nacionalidade portuguesa e que os outros dois homens são estrangeiros, tendo idades entre os 49 e os 52 anos.

Segundo a PJ, a droga vinha "acondicionada em embalagens de sumo de fruta", cuja deteção se revelou "extremamente difícil", sublinhando que "foi mesmo necessária a completa destruição das embalagens" para retirar a cocaína.

A Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ colaborou ainda com as autoridades espanholas (Policia Nacional e a Unidade Combinada de Vigilância Aduaneira de Vigo -- Agência Tributária) para a localização de um outro contentor no Porto de Vigo, no qual foram apreendidos mais 490 quilos de cocaína escondidos entre melões.

As investigações sobre este caso de tráfico de droga continuam e a PJ agendou ainda uma conferência de imprensa para hoje (16:00), na qual serão dados mais esclarecimentos.

JGO // CMP

Lusa/Fim