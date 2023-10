"Quanto à saúde tive a oportunidade, já depois de vos ter falado sobre a matéria [na sexta-feira], de ouvir o senhor ministro da Saúde [Manuel Pizarro] e com ele trocar impressões e sei que o senhor ministro vai reunir-se na próxima semana com os sindicatos ou, se quiserem, com as federações sindicais", respondeu aos jornalistas Marcelo Rebelo de Sousa, em Lisboa, durante uma conferência de imprensa conjunta no âmbito da visita de Estado a Portugal do Presidente da Roménia, Klaus Iohannis.

O Presidente da República foi questionado pelos jornalistas sobre a situação na saúde numa altura em que alguns hospitais do país estão a ter dificuldades em garantir escalas completas das equipas, sobretudo para os serviços de urgência.

"Aquilo que eu disse mantém-se: tendo ouvido da parte da Ordem dos Médicos e da parte do senhor ministro uma predisposição para continuar este caminho de diálogo, vale a pena esperar pelas reuniões que a Ordem dos Médicos tem aprazadas para a semana e pelos encontros do senhor ministro da Saúde com os sindicatos do setor", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.

Vários médicos têm-se recusado a fazer mais do que as 150 horas extraordinárias anuais previstas na lei.

Num levantamento feito esta semana sobre a entrega de minutas de recusa de horas extraordinárias, a Federação Nacional dos Médicos (Fnam) salientou que a situação está a provocar encerramentos e constrangimentos nos serviços de urgências, mas também nas escalas de outros serviços hospitalares.

Segundo a federação, cerca de 2.000 médicos já se recusaram a fazer mais horas extras do que as legalmente previstas.

