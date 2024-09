A greve foi convocada pelo sindicatos dos Capitães, Oficiais Pilotos, Comissários e Engenheiros da Marinha Mercante (Oficiaismar)/Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e Sindicato de Capitães e Oficiais da Marinha Mercante (Sincomar).

O primeiro período de greve começa às 07:00 de hoje e prolonga-se até quarta-feira.

A partir das 07:00 do dia 23 de setembro até à mesma hora de dia 25, os pilotos de barra e portos voltam a parar.

Está também agendado um terceiro período de greve, que vai decorrer entre 30 de setembro e 02 de outubro, sendo a hora de início e de fim igual à dos restantes períodos.

Estes trabalhadores reivindicam o acesso à pré-reforma a partir dos 60 anos e à reforma a partir dos 65, "com condições justas e dignas", em função do risco e do desgaste da atividade.

"Esta é uma reivindicação dos trabalhadores, mas também do interesse das autoridades portuárias, com as quais já há um acordo de 2019 feito com o aval do governo da altura, mas depois os governos que lhe seguiram não o cumpriram", lê-se num comunicado da Fectrans.

O pré-aviso de greve foi entregue em 29 de julho. Os sindicatos lamentam que o Governo não tenha dado qualquer sinal de querer responder aos pedidos do setor.

PE // CSJ

Lusa/Fim