PGR diz que caso de jornalista desaparecido está em instrução preparatória

A procuradora-geral da República de Moçambique, Beatriz Buchili, disse hoje que o processo do desaparecimento do jornalista Ibrahimo Mbaruco em Cabo Delgado encontra-se em instrução preparatória e a cargo da procuradoria daquela província no norte do país.