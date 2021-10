De acordo com uma pergunta endereçada ao ministério tutelado por João Pedro Matos Fernandes, através do parlamento e divulgada hoje, o Partido Ecologista "Os Verdes" sustentou que recebeu, durante a última semana, alertas de moradores de Runa, em Torres Vedras, sobre "dezenas de peixes mortes à superfície".

"A população mencionou também que observou alterações no aspeto das águas do rio, quer ao nível da cor, quer do cheiro, o que pode indiciar a existência de fontes poluidoras", acrescentou o partido.

Por isso, a bancada parlamentar do PEV quer saber se o Ministério do Ambiente "tem conhecimento da existência, nas últimas semanas, de dezenas de peixes mortos à superfície da água no rio Sizandro".

"Os Verdes" também interpelaram a tutela sobre as ações que vai desenvolver no sentido de apurar "a origem desta preocupante situação" e se o ministério "confirma que as águas neste troço do rio Sizandro se encontram poluídas".

"A poluição das águas, e a existência de acontecimentos similares aos relatados, é recorrente", questionam, perguntando ainda se, "tratando-se de um problema ambiental grave e com riscos para a biodiversidade e para a saúde pública, além do apuramento imediato, que medidas irão ser tomadas para prevenir que venham a ocorrer situações similares".

