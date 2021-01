"O foco no estado de emergência não será o mais indicado. O mais indicado seria encontrar outras soluções no acesso à saúde e à vacinação, que esperamos que não tenha qualquer percalço", afirmou a deputada e dirigente do PEV Mariana Silva, depois de uma audiência com o Presidente da República, em Lisboa.

Os Verdes alertaram para os eventuais efeitos do prolongamento do estado de emergência e alertou que, mesmo que acabe, "é preciso" que as medidas restritivas "terão que se manter durante alguns meses.

E quando terminar, é preciso que os portugueses "não fiquem com a ideia de que é possível voltar à vida normal".

NS // JPS

Lusa/fim