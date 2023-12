"Além desta autuação, a Braskem vai responder também pela omissão de informações sobre a obstrução da cavidade da mina 18, detetada no dia 07/11/2023", lê-se no comunicado divulgado hoje pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA) do estado de Alagoas.

A empresa foi multada pela "degradação ambiental decorrente de atividades que, direta ou indiretamente, afetam a segurança e o bem-estar da população, gerando condições desfavoráveis para as atividades sociais e económicas", sublinhou o IMA do estado de Alagoas

Desde 2018, detalharam as autoridades, a Braskem já foi autuada 20 vezes por omissão de informação sobre a situação da mina.

A empresa petroquímica extraiu sal durante 40 anos em 35 minas em Maceió, numa área atravessada por uma falha geológica, até que movimentos de terra em 2018 provocaram fissuras em edifícios e ruas de quatro bairros.

Em 2019, geólogos concluíram que as rachas haviam sido causadas pela atividade de mineração, o que levou a Braskem a interromper as atividades. Cerca de 60 mil pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas.

