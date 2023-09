Para o projeto, que já está a ser desenvolvido pela multinacional brasileira WEG, a Petrobras vai investir 130 milhões de reais (cerca de 24,5 milhões de euros).

O acordo abrange o desenvolvimento de tecnologias para o fabrico de componentes de aerogeradores adequados às condições de vento do país, bem como a construção e testes de um protótipo, com contrapartidas técnicas e comerciais para a empresa estatal petrolífera.

De acordo com o comunicado divulgado hoje pela Petrobras, o desenvolvimento do projeto terá um "impacto positivo" no futuro da energia eólica no Brasil, uma vez que o gerador terá uma potência de sete megawatts.

