"Para aqueles peregrinos que não estão registados e queiram participar na vigília e missa devem fazer acesso pela porta que se situa a norte (Loures), na denominada rotunda das mercadorias", disse o diretor do departamento de operações da Polícia de Segurança Pública, Pedro Moura, na conferência de imprensa diária sobre a operação de segurança da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Pedro Moura explicou que as pessoas não inscritas vão entrar pelas portas situadas no 'setor D'.

O oficial da PSP indicou que este setor para os não inscritos está situado na estrada IC2, que vai ser cortada às 23:50 de hoje, uma vez que há uma parte desta via que passa por dentro do recinto.

O mesmo responsável disse também que o recinto do Parque Tejo está setorizado, sendo o 'setor A' (para os peregrinos com a credencial com a letra A) no concelho de Lisboa e os setores B e C (para as credenciais com as letras B e C) do lado norte, junto a Loures.

"O conhecimento destes setores é muito importante para que as pessoas possam organizar o seu trajeto para o local de modo a que as entradas se possam fazer de uma forma mais fluida", frisou.

Pedro Moura disse ainda que as quatro estações de comboio junto ao local do evento vão ser encerradas no fim de semana.

No sábado às 20:45 vai decorrer no Parque Tejo a vigília com os jovens e, no domingo, às 09:00, será celebrada a missa para o dia da JMJ, eventos presididos pelo Papa.

Lisboa está a ser palco da Jornada Mundial da Juventude, com a presença do Papa Francisco e que, até domingo, reúne milhares de peregrinos de todo o mundo.

