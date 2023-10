O encontro é organizado pela presidência espanhola do Conselho da União Europeia (UE), que decorre durante o segundo semestre deste ano, e ocorre na véspera de uma reunião informal, também em Granada, do Conselho Europeu, onde têm assento os líderes dos 27 países do bloco comunitário.

Os dois encontros pretendem ser "o grande marco" da presidência espanhola e têm "um fio condutor comum", disseram fontes do Governo de Madrid.

O objetivo é que os debates de Granada entre os líderes europeus lancem as bases do futuro da Europa, "a Europa que se pretende" para a próxima década, segundo as mesmas fontes, que destacaram a proximidade do fim da atual legislatura europeia, com eleições para o Parlamento Europeu em junho de 2024, e a consequente exigência de ser aprovada, até lá, uma nova agenda estratégica da União.

Na reunião da Comunidade Política Europeia (CPE) estarão delegações de cerca de 50 países, incluindo os 27 da UE e os presidentes da Comissão e do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen e Charles Michel, respetivamente.

O encontro terá três eixos de debate, em torno dos quais haverá mesas redondas dos líderes presentes, em sessões fechadas à comunicação social.

Esses três eixos são a digitalização e, em especial, os desafios e benefícios da Inteligência Artificial; a energia e o ambiente; e o multilateralismo.

O encontro terminará com uma declaração conjunta aos jornalistas do anfitrião, o primeiro-ministro de Espanha em funções, Pedro Sánchez, do anfitrião que se segue, o líder do Governo britânico, Rishi Sunak, e da anterior, a Presidente da Moldova, Maia Sandu.

Ao contrário do que era esperado até há poucos dias, não haverá um encontro entre os líderes da Arménia e do Azerbaijão, com o enclave separatista do Nagorno-Karabakh como tema central.

O encontro bilateral não terá lugar porque o Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, cancelou a ida a Granada.

Também o Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, cancelou a deslocação a Espanha, invocando motivos de agenda. O líder turco também não compareceu nas anteriores cimeiras da CPE.

Uma das presenças esperadas em Granada é a da Presidente do Kosovo, país que Espanha não reconhece como Estado independente.

Fontes do Governo espanhol realçaram que o Kosovo faz parte da Comunidade Política Europeia e a sua presença não é contestada, nomeadamente, pela Sérvia.

A confirmar-se a presença de Vjosa Osmani em Granada, será a primeira vez que uma Presidente do Kosovo visita Espanha.

A presidência espanhola da UE não confirmou nem desmentiu a presença do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, invocando questões de segurança para não comentar esta possibilidade.

A Ucrânia é um dos países da CPE e, como outros Estados desta comunidade, é um candidato formal a entrar na UE.

O alargamento da UE é, precisamente, um dos temas em cima da mesa nas cimeiras desta semana de Granada, segundo fontes oficiais espanholas e europeias.

A lista de países formalmente candidatos a aderir à UE é atualmente composta por Montenegro, Sérvia, Turquia, Macedónia do Norte, Albânia, Ucrânia, Moldova e Bósnia-Herzegovina.

Este será o terceiro encontro da Comunidade Política Europeia, um fórum intergovernamental para debater questões políticas e estratégicas relacionadas com o futuro da Europa criado na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, e de uma ideia lançada pelo Presidente francês, Emmanuel Macron.

MP (ANE) // SCA

Lusa/Fim