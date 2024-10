Até hoje, foram já mais de uma centena de grupos organizados que manifestaram a intenção de estarem na Cova da Iria para a última grande peregrinação do ano ao Santuário de Fátima.

Alemanha, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Costa Rica, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, Haiti, Ilhas Maurícias, Irlanda, México e Vietname são alguns dos países com grupos confirmados. A Itália, com 24, e a Polónia, com 14, são, para já, os dois países com mais grupos inscritos.

A peregrinação vai ser presidida pelo arcebispo de Manaus, no Brasil, cardeal Leonardo Ulrich Steiner, prelado nomeado arcebispo metropolitano de Manaus em novembro de 2019 e criado cardeal pelo Papa Francisco em maio de 2022.

Leonardo Steiner, de 73 anos, intervirá na celebração da palavra, na noite de 12 de outubro, e na missa internacional, na manhã do dia 13.

As cerimónias da peregrinação começam às 21:30 de dia 12, com recitação do terço na Capelinha das Aparições, seguida de procissão das velas e celebração da palavra. A partir da meia-noite decorrerá uma vigília de oração, com os peregrinos a serem chamados às 09:30 de domingo, para o terço e, a partir das 10:00, a procissão para o altar, missa, bênção dos doentes e procissão do adeus.

As expectativas são de que esta seja uma peregrinação com muitas dezenas de participantes, tendo em conta o facto de decorrer no fim de semana.

