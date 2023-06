Peregrinação do Hajj na Arábia Saudita começou esperando bater capacidade total

Peregrinos muçulmanos em Meca circundaram hoje a Kaaba, local sagrado no Islão, e seguiram para o acampamento de Mina, no deserto, abrindo oficialmente a peregrinação anual do Hajj, que regressou à capacidade total antes da pandemia.