O relatório final do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), a que a agência Lusa teve hoje acesso, refere que o Bell 412 colidiu com os cabos de alta tensão devido "à perda de consciência situacional do piloto" relativamente à proximidade das linhas aéreas de transporte de energia, ou seja, o piloto perdeu a noção da distância às linhas elétricas.

Para os investigadores, esta situação decorre "do tipo de operação aérea, autorizado fora dos normais padrões internacionais de segurança que regulam a navegação aérea", que leva "à tomada de riscos adicionais cuja avaliação e controlo ficam unicamente no piloto".

O choque com as linhas elétricas e a consequente queda do aparelho no meio de árvores, ao fim da tarde de 01 de setembro de 2022, provocou a destruição do Bell 412 e ferimentos graves no piloto, de 53 anos.

A investigação conta que na 13.ª aproximação à frente de fogo, o piloto, conhecedor da existência e da localização das linhas elétricas, efetuou uma aproximação direta desde o ponto de abastecimento de água, localizado no rio Homem, a norte do incêndio, seguido de uma volta pela direita, definindo uma trajetória para a terceira e última largada a este da linha elétrica.

"Às 18:22 com o sol de frente, o piloto terá sido surpreendido pela posição das linhas de alta tensão à sua frente, largando de imediato a água, onde tentou manobrar pela direita em descida para evitar a colisão. Acabou por colidir com os dois cabos inferiores das linhas, inicialmente com o rotor principal e de seguida com o rotor de cauda, o qual se separou da aeronave ficando entrelaçado num dos cabos de alta tensão", explica o relatório.

O GPIAAF indica que o operador (empresa Helibravo), na sequência de um acidente semelhante, havia estabelecido no seu manual de operações uma recomendação sobre os limites para a operação de trabalho aéreo nas proximidades de obstáculos, nomeadamente linhas de transporte de energia.

"O piloto afirmou ter conhecimento das limitações operacionais e em específico a recomendação de segurança do operador", lê-se no relatório.

Os investigadores consideram que o "não cumprimento pelo piloto das recomendações operacionais de afastamento das linhas de alta e muito alta tensão" terá contribuído para o acidente, a que se junta o seu "foco em completar a missão de combate ao incêndio, relativizando o risco de colisão iminente ao voar perto de linhas de alta tensão em terreno de orografia complexa".

Os investigadores apontam ainda fatores contributivos para o acidente a decisão de ataque ao incêndio florestal que progredia junto e por debaixo de linhas de alta tensão que cruzavam o vale, e a trajetória diferenciada para a última descarga do dia eleita pelo piloto em convergência com as linhas de transporte de energia.

"A posição relativa e disposição dos cabos nos respetivos suportes em configuração vertical ocupando um volume considerável no vale", assim como "a posição do aparelho em relação ao sol seguindo um rumo oeste, criando condições de visibilidade difíceis", também terão contribuído para o acidente, segundo a investigação.

