Na nota de imprense divulgada pela Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente, o Governo madeirense recorda que aqueles circuitos vão permanecer encerrados "enquanto prevalecer os avisos meteorológicos (amarelo e laranja) para a precipitação e vento emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera para a Madeira".

No mesmo documento, também desaconselha a circulação nas zonas montanhosas e no espaço florestal, mencionando que a ligação entre a Eira do Serrado e o Pico do Areeiro estará encerrada.

Por seu turno, o Serviço Regional de Proteção Civil emitiu um conjunto de recomendações à população na sequência das más condições meteorológicas, devido à passagem de uma superfície frontal fria associada à depressão Irene, estando prevista a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada em especial na terça-feira.

Neste período, o vento será de sudoeste com rajadas de 90 quilómetros por hora que podem atingir os 110 quilómetros nas terras altas.

Na costa sul, as ondas de sudoeste ou de oeste podem ser na ordem dos cinco metros, indica o SRPC.

A costa norte vai estar com aviso amarelo, enquanto a parte sul da ilha estará sob aviso laranja para precipitação, vento e agitação marítima, até à tarde de terça-feira.

Entre as recomendações, o SRPC indica que deve ser evitada a circulação nas zonas afetadas por este tipo de situação meteorológica e junto a prédios degradados, por causa do risco de derrocadas.

A Proteção Civil aconselha ainda redobrada atenção a estruturas montadas (andaimes, toldos, tendas, telhados), que poderão ser afetadas por rajadas mais fortes de vento, além da possibilidade de queda de árvores.

A adoção de uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água, a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais, a retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas constam também da lista de recomendações.

AMB // MLS

Lusa/Fim