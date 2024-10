Percentagem de cirurgias oncológicas fora do tempo máximo aumenta para 22,4%

A percentagem de cirurgias oncológicas realizadas fora dos tempos máximos recomendados aumentou no primeiro semestre do ano, segundo a Entidade Reguladora da Saúde (ERS), que conclui que 22,4% dos utentes foram operados fora do prazo definido por lei.