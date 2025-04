"Aconselhamos as partes a terem um entendimento correto e claro do papel da China e a absterem-se de comentários irresponsáveis", disse hoje o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Lin Jian, após ser questionado sobre as declarações do Presidente ucraniano Volodymir Zelensky, que afirmou que pelo menos 155 cidadãos chineses estão a combater nas fileiras do Exército russo.

Lin reiterou que a China "não é nem o criador da crise na Ucrânia nem uma parte do conflito" e garantiu que Pequim "tem sido um forte defensor e promotor ativo de uma resolução pacífica" da guerra.

"O Governo chinês sempre exigiu que os seus cidadãos se mantivessem afastados das zonas de conflito armado e se abstivessem de participar em operações militares de qualquer dos lados", sublinhou.

Questionado sobre o número específico oferecido por Kiev, o porta-voz recusou-se a comentar, dizendo que "não tem informações para partilhar" sobre essa questão específica.

Zelensky disse na quarta-feira que o seu país identificou 155 cidadãos chineses que combatem ao lado das forças russas e comunicou a captura em combate de dois deles na região oriental de Donetsk.

De acordo com Kiev, os alegados mercenários foram recrutados através de anúncios nas redes sociais chinesas.

Pequim rejeitou repetidamente as acusações ocidentais de que presta apoio militar a Moscovo e defendeu uma abordagem baseada no respeito pela integridade territorial dos países, mas também pelas "preocupações legítimas de todas as partes", referindo-se à Rússia.

JPI //APN

Lusa/Fim