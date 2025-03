Quanto mais invasivos se tornarem os separatistas da "independência de Taiwan", mais apertado será o laço à volta dos seus pescoços e mais afiada será a espada sobre as suas cabeças", disse o porta-voz do Exército Popular chinês, Wu Qian, aos delegados presentes no evento político anual 'Duas Sessões', citado pela agência noticiosa chinesa, Xinhua.

O exército chinês "é uma força de ação para lutar contra o separatismo e promover a reunificação", descreveu Wu Qian.

"Vocês montaram o vosso cavalo até ao precipício de um penhasco, mas atrás de vós está a terra. Se continuarem a ir na direção errada, chegarão a um beco sem saída", acrescentou.

Pequim considera a ilha de Taiwan como parte do seu território e não exclui a possibilidade de recorrer à força para recuperar o controlo.

No âmbito das "Duas Sessões", que reúnem milhares de delegados em Pequim, a China anunciou na passada quarta-feira que vai aumentar o seu orçamento de defesa em 7,2% em 2025, ao mesmo ritmo do aumento verificado no ano passado.

Pequim sublinha regularmente a necessidade de aumentar as suas despesas militares para melhorar as condições de vida dos soldados, efetuar exercícios ou obter melhor equipamento.

APL // APL

Lusa/Fim